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Millet İttifakı'nda büyük çatlak! CHP'den HDP'li Pervin Buldan'ın ittifak restine muğlak cevap

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Millet İttifakı'nda büyük çatlak! CHP'den HDP'li Pervin Buldan'ın ittifak restine muğlak cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ittifak restine cevap geldi. Özel'in Meclis'te yaptığı basın açıklamasında muğlak ifadeler kullanarak doğrudan HDP'ye cevap vermemesi dikkat çekti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, seçimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Buldan'ın sözlerine CHP'den cevap geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'DEN MUĞLAK CEVAP

Özel, HDP'li Pervin Buldan'ın muhalefete yönelik ittifak açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Eskiden bir parti tek başına iktidar olursa hükümeti kuruyordu. Olamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyordu. Sonra da ülke yönetiliyordu. Şimdi seçim geçiyor. 40'ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki CHP geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı'nın içerisindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler" dedi.



HDP REST ÇEKMİŞTİ!

"HDP'Yİ KOLAY LOKMA OLARAK GÖRMESİNLER"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" demişti.

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"BİZİM DE İLKELERİMİZ OLACAK"

Buldan ayrıca "Herkesin çok açık ve net olması lazım. Tabi ki bizim de ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizi belki yakın bir zamanda bir deklarasyonla açıklayacağız. Şimdi bunun hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Deklarasyon hazırlayacağız ve ilkelerimizi ortaya koyacağız. Bu ülkede eğer demokrasi gelişecekse, Kürt sorununun çözümüyle başlanmalı. HDP'nin mutlaka ilkeleri olacaktır. HDP'nin mutlaka seçim açısından söyleyeceği sözleri olacaktır. Bu sözlerimizi, ilkelerimizi, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bunu muhalefet partilerine de duyurmak için bu süreci başlatacağız" ifadelerine yer vermişti.

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