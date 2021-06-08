Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'nu kabul etti

TBMM BAŞKANI ŞENTOP DA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, ilk olarak 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY tarafından bombalanan alanları konuk başkana gezdirdi ve bilgi verdi. Şentop ve Sennaroğlu, ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.