KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rumların amacı Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak





Mal ve mülklerin iadesi için 3 binden fazla Rum ve yabancı TMK'ya başvurdu. Bizim niyetimiz kimsenin malına mülküne el koymak değil, hak neyse o şekilde olacak. Niyetimiz Maraş'ı insanlığa açmak, Maraş'taki mağduriyetleri önlemektir. 1974'te Maraş kapalı kaldığında 4-5 yıl içinde bu iş halledilecek, herkes evine, yerine dönecek denildi ama olmadı. 46 yıl oldu çözüm yok. Daha fazla kapalı kalması insanlığa aykırı çünkü hak sahipleri mağdur durumda. Onların mağduriyetlerini de gidermek için bu adım atıldı. Çok da iyi oldu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



