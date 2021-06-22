KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Rumların amacı Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak
Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunduklarını kaydeden Ersin Tatar, “Müzakere önerilerinin hemen hemen hepsi Türk tarafınca onaylandı, Rum tarafı hepsini reddetti. Bütün dünya Rumların nasıl baskıcı olduğunu gördü. Amaçları, Kıbrıs’ı Helen adası yapmak” dedi
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SABAH'a konuştu. Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde 'Federasyona hayır' dediklerini çünkü federasyonun çok tehlikeli bir yol olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Tatar, "İçeride farklı dışarıda farklı mesaj veriyorlar, dışarıda pozitifmiş gibi politika yapıyorlar, içerde 'Kıbrıs Yunandır, Yunan olacak' nutku atıyorlar" dedi.
Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savunduklarını kaydeden Tatar, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen müzakere önerilerinin hemen hemen hepsi Türk tarafınca onaylandı, Rum tarafı hepsini reddetti. Bütün dünya Rumların nasıl baskıcı olduğunu gördü" dedi.
Rum tarafının Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini vurgulayan Tatar, "Rumlar hala adayı Yunan adası olarak görüyorlar, Rodos, Girit gibi, son kale Kıbrıs'ın da Yunan adası olması. Amaçları, Kıbrıs'ı Helen Adası yapmak" değerlendirmesini yaptı. Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşitliğe dayalı bağımsız devlet kurulmasıyla kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğini söyledi.
ÜÇ BİN RUM BAŞVURDU
(Kapalı) Maraş'ta sahil şeridinin açıldığını, yolların asfaltlandığını ve kamu alanlarının temizlendiğini aktaran Tatar, şunları söyledi: "Denizi müthiş, insanlar şimdi orada denize giriyor. Otellerin açılması zaman alacak ama temaslar, gelen-gidenler var. Oradaki mülkler de uluslararası hukuka göre, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) vereceği karara göre ilk sahiplerine iade edilecek.
Mal ve mülklerin iadesi için 3 binden fazla Rum ve yabancı TMK'ya başvurdu. Bizim niyetimiz kimsenin malına mülküne el koymak değil, hak neyse o şekilde olacak. Niyetimiz Maraş'ı insanlığa açmak, Maraş'taki mağduriyetleri önlemektir. 1974'te Maraş kapalı kaldığında 4-5 yıl içinde bu iş halledilecek, herkes evine, yerine dönecek denildi ama olmadı. 46 yıl oldu çözüm yok. Daha fazla kapalı kalması insanlığa aykırı çünkü hak sahipleri mağdur durumda. Onların mağduriyetlerini de gidermek için bu adım atıldı. Çok da iyi oldu."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yasak kaça kadar?