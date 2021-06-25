Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan AB'ye çağrı

"Mesajımız her zaman Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket edilmesi gerektiğidir. Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devletin olduğunu, fevkalade pozisyon kazandığını ve dolayısıyla artık madem ki; 50 yıldır görüşülen federasyon çerçevesindeki bir modelin iki taraftan da kabul görmediğidir."

Tatar, Annan Planı dahil olmak üzere tüm yol haritalarının Kıbrıs Türkleri tarafından kabul, Rumlar tarafından ise reddedildiğini anımsattı.