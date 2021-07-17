CHP'li Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan skandal sözler: Çok şanslısınız MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.





"MHP'Lİ, AKP'Lİ BİR BELEDİYE BAŞKANINIZ OLSA ŞİMDİ CAMİDEYDİNİZ"

Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere "Çok şanslısınız. MHP'li, AKP'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" dedi.

Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

Bozkurt'un "Çok şanslısınız. MHP'li, AKP'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz" şeklindeki sözlerine kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine paylaşım yayından kaldırıldı.