Son dakika: Mehmet Durakoğlu ve yöneticileri ağır cezada yargılanacak! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı

'DİNİN EMİR VE YASAKLARINA SALDIRI VAR'

Avukat Fatih Danalıoğlu suç duyurusunda, "İstanbul Barosu tarafından 'Nefret söylemi, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı ve nefret iklimini besleyici beyanlar'olarak nitelendirilen bilgiler herhangi bir kimsenin 'söylemi' değil, Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Bir Müslüman olarak mensubu bulunduğum dinin emir ve yasaklarına karşı yapılan bu saldırılarla dinî değerleri alenen aşağılama ve hakaret başta olmak üzere bir takım suç konusu eylemlerin gerçekleştirildiğini değerlendirmekteyim" ifadelerine yer vermişti.