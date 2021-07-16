AK Partili Turan: Gözaltı ve ihraç düzenleme üç yıldan bir yıla indi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa olarak bilinen 25 maddelik teklif hakkında bilgi veren AK Partili Turan, "Köy korucuların maaşlarının düzenlenmesinden depremde zarar gören vatandaşlarımıza kadar birçok maddeyi bulabiliriz. Muhalefetin yoğun ithamlarına maruz kalan 'OHAL' diye değerlendirilen 3 madde vardı. Biz 2002'de iktidara geldiğimizde bölgesel OHAL'i kaldıran bir partiyiz. FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL ilanından sonra ilk fırsatta kaldırmış bir partiyiz. Terörle mücadele dahil tüm mücadeleyi kanunlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde yapmayı prensip edinen bir partiyiz. OHAL'in bir gereklilik olduğunu, çok sinsi bir örgütle karşı karşıya kaldığımızı, mahrem imamların ifadeleriyle yeni açılımlar yapıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 YILA İNDİRİYORUZ"

Muhalefetin "OHAL yetkisi" diye tepki gösterdiği maddelerin tekrar görüşüldüğünü söyleyen Bülent Turan, "Biz OHAL'i isteyen bir parti değiliz. Biz terör örgütlerini yok etmek isteyen bir partiyiz. TMSF'nin kayyum yetkilerinin, tutukluluk süreleri ve kamu ihraçlarının 3 yıl uzatılması gündemdeydi. Tekrar görüştük tartıştık, tüm taraflarla anlaşarak TMSF'nin kayyum yetkileri 3 yıl uzamak durumunda ancak gözaltı sürelerini 1 yıla ve kamu personeli ihracını 1 yıl olarak revize ediyoruz" dedi.

Turan şunları söyledi: "Muhalefet AK Parti seçime OHAL ile gitmek istiyor dedi, AK Parti OHAL'i sevdi dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesi var biz bu yüzden getirdik. Ama daha somut iş yaparak 1 yılda bitirilmesini istiyoruz. 1 yıl sonra tekrar görüşülür. Bu muhalefetin anlamsız ve gereksiz tartışmasını ortadan kaldırıyor. Bir derdimiz var, bu sinsi FETÖ örgütünün tek mensubu kalmadan çalışmaya devam etmek. Askeriye ve emniyetimizin temizlenmesi için bunu görev biliyoruz."