Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'dövizle ve bedelli askerlik' açıklaması





Memur aylık katsayısının her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibarıyla yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca genelgeyle yayımlandığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak memur aylık katsayısının bakanlıkça 0.179797 olarak açıklandığı hatırlatıldı.