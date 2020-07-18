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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu DHKP-C'li teröristler için destek istedi

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan ve  için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, 'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu DHKP-C'li teröristler için destek istedi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımladı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu DHKP-Cli teröristler için destek istedi İSTANBUL BAROSU BAŞKANI MEHMET DURAKOĞLU DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

DHKP-C ÜYESİ İKİ İSME DESTEK İSTEDİ

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek "Onlara kayıtsız kalmayalım" ifadelerini kullandı.

DHKP-C'Lİ EBRU TİMTİK KİMDİR?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'Lİ AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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