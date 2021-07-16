Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Jake Sullivan arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan, Suriye ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasına kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin son durumu görüşüldü.
Öte yandan Kalın ve Sullivan; Afganistan, Suriye ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
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