MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne HDP'li Gergerlioğlu tepkisi: Bu karar terörizme örtülü destektir

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMANIN HAKKI OLAMAZ

Hak, insanın ve insanlığın onurudur. Bu onurun çiğnenmesi, bu onura gölge düşürülmesi aynı zamanda insana yapılabilecek en vahim kötülüktür. Hak ile haksızlık yer değiştirilirse, yani haklı olana haksız, haksız olana da haklı muamelesi yapılırsa dünyanın temelleri sarsılır.

Özellikle ve altını çizerek ifade etmeliyim ki, terör örgütü propagandası yapmanın hakkı olamaz, haklı yanından bahsedilemez. İnsanın malına, canına, varlığına husumet duyan terör örgütlerini düşünce planında bile olsa savunmaya kalkışmak işlenmiş suçlara taammüden iştiraktir.