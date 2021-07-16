Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan flaş sözler: ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Afganistan'da kendi pozisyonlarını güçlendirdiğine dikkati çeken Lavrov, ülkede uyuşturucu üretiminin rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bakan Lavrov, "Şimdi dünyadaki tüm uyuşturucuların yüzde 90'ı Afganistan'da üretiliyor ve bununla mücadele edilmesi konusunda hiçbir şey yapılmıyor." dedi.

Afganistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin oluşturulması konusuna da değinen Lavrov, bunun "tartışmalı" bir konu olduğunu vurguladı.