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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den garip öneri: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın

Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir'de yaşanan sorununun çözümüne yönelik tuhaf bir açıklamaya imza attı. Soyer'in önerisine "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!” yorumu gibi çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. İşte detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den garip öneri: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın

Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir'de sorununun çözümüne ilişkin ilginç açıklamada bulundu. Soyer, "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı. Trafikteki araç sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: "KAFA ZEHİR GİBİ"

Genel Sekreteri ve Milletvekili , Tunç Soyer'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Kafa zehir gibi:)" dedi.

HIZAL: TUNÇ SOYER; ALTYAPI SORUNLARINI DA İNSAN SAYISINI AZALTARAK MI ÇÖZECEKSİN?"

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat da, "Trafik sorununu araba sayısını azaltarak çözmeye çalışan Tunç Soyer; altyapı sorunlarını da insan sayısını azaltarak mı çözeceksin?" diye sordu.

TASLAK: "İZMİR TRAFİĞİNİN NEDENİ İZMİRLİLERMİŞ, ÖZÜR DİLERİZ!"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı ise, "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!" dedi.

Tunç Soyer'in açıklamalarına tepkiler şöyle:

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Cuma Kadir Karakayalı: "CittaSlow(!) İzmir'in Ankara caddesinde şuan tüm kornalar sana çalıyor , seçim manifestonda ilk 100 gün içerisinde 111 ayrı noktada trafiği rahatlatacak çözümler getireceğini söyledin trafiği batırıp bahane üretmekten başka yaptığın hiçbir şey yok!"

AK Parti Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Sarıkaya: "İşte vizyon, işte inovasyon budur. Tebrikler Tunç Soyer"

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Örgün: "Belediyecilikte çığır açılıyor Belediyeden kısmak yerine halktan kısılıyor. Umarım araç sayısını azaltmaya fahiş fiyatlara ihale edilip kiralanan araçlardan başlanır."

Turgut Kınık: "Liderleri, işsizlik sorununu 'her muhtara bir yardımcı atamak' diyerek çözüyorsa(!) belediye başkanlarının bu çözümü normal.. Bunlar eskiden 'öğrenciler olmasa milli eğitim bakanlığını yapmak çok kolay olacaktı' diyenlerin mirasçıları bunlar..

CHP'li Tunç Soyer'den trafik sorunu için garip öneri CHP'Lİ TUNÇ SOYER'DEN TRAFİK SORUNU İÇİN GARİP ÖNERİ

İzmir için çok tehlikeli bir adım! İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM!

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