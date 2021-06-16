CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den garip öneri: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın

HIZAL: TUNÇ SOYER; ALTYAPI SORUNLARINI DA İNSAN SAYISINI AZALTARAK MI ÇÖZECEKSİN?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal da, "Trafik sorununu araba sayısını azaltarak çözmeye çalışan Tunç Soyer; altyapı sorunlarını da insan sayısını azaltarak mı çözeceksin?" diye sordu.

TASLAK: "İZMİR TRAFİĞİNİN NEDENİ İZMİRLİLERMİŞ, ÖZÜR DİLERİZ!"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise, "CHP belediyecilik vizyonu: Trafiği azaltmak için trafiğe çıkmayın uyarısı yapmak. Ayrıca, İzmir trafiğinin nedeni İzmirlilermiş, özür dileriz!" dedi.