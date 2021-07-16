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Son dakika: Sabah yazarı Melih Altınok: FETÖ’cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: Sabah yazarı Melih Altınok: FETÖ’cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!

Son dakika haberine göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi için "tiyatro" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu örgüt tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Karanlık gecede kaçan ilk isim olan Kılıçdaroğlu'nun 2017'de AFP'ye verdiği röportaja, FETÖ'nün hazırladığı 15 Temmuz belgeselinde yer verildi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Melih Altınok, "Bu aşağılık FETÖ'cü ajanların propaganda belgeselinde 'Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyen CHP'nin Genel Başkanı'nın ne işi var? Belgeseli hazırlayan FETÖ'cüler, o kadar Türk siyasetçi içinden onu seçmişler." ifadelerini kullandı.

Her fırsatta 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin FETÖ'cü hainlere karşı duruşunu "tiyatro" diyerek küçümseyen ve o gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler de kullandı. Firari FETÖ'cüler, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde de hazırladıkları "Orkoz" isimli belgeselde Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında AFP'ye verdiği röportaja da yer verdi. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, skandalı bugünkü köşe yazısına taşıdı.

İşte Altınok'un "Kimse kusura bakmasın, FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!" başlıklı yazısı:

FETÖ'cüler 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde bir propaganda belgeseli yayınladılar.
İçinde o geceye dair sosyal medyada yayılan yalanlar dışında bilmediğiniz bir şey yok. Sığındıkları ABD'de ve AB ülkelerinde ellerini güçlendirmek için nafile çırpınışlar...
Mikrofon uzatılanlar da yalnızca darbe sonrası yurt dışına kaçanlar değil...
Prodüksiyonda işin "siyasi ayağı" da unutulmamış... Propaganda filminde onlara da rol verilmiş.
Biri, CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, "Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, CIA'ya bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" dediği zat.
Yapacağı hiçbir şey artık bizi şaşırtmaz



Peki ya, bu aşağılık FETÖ'cü ajanların propaganda belgeselinde "Atatürk'ün kurduğu partiyiz" diyen CHP'nin Genel Başkanı'nın ne işi var?
Dün sosyal medyada aksi de söyleniyordu ama o kadar da değil... Kemal Bey belgesel için özel bir demeç vermemiş elbette.
Belgeseli hazırlayan FETÖ'cüler, o kadar Türk siyasetçi içinden onu seçmişler...
Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven gibi tescillilerle başrolü paylaşması için Kılıçdaroğlu'nu uygun görmüşler.
Kemal Bey'in, belgesele özel demeç veren FETÖ'cülerle uyumlu, Pensilvanya'daki sümüklünün kontrollü darbe manipülasyonunu destekleyen açıklamalarından kesitler almışlar.
Arşiv çalışmasında çok zorlanmadıkları da kesin.
Acaba ittifakın çatı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasına tepki veren Meral Akşener, Kemal Bey'e gösterilen bu teveccühe alınmış mıdır?
Zira o da Kılıçdaroğlu gibi FETÖ tabanının oylarına talip.
Onun neyi eksik?

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BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNDE SAKLANDI
Kılıçdaroğlu o gece Atatürk Havalimanı'na indikten sonra tankların arasından geçerek dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitti ve sabaha kadar kahve içerek yaşananları televizyondan izledi.

"TİYATRO" DEDİ
CHP Genel Başkanı her fırsatta 15 Temmuz'da yaşananları ise "tiyatro" olarak nitelendirdi ve "20 Temmuz sivil darbesi" diyerek 15 Temmuz'daki direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NU KULLANDI
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu gibi FETÖ'cü firari hainler bir belgesel hazırladı. Bold Medya adı altında YouTube'da yayın yapan FETÖ'cüler "Orkoz-15 Temmuz Belgeseli"ne bir video yayınladı. Belgeselde Kılıçdaroğlu'nun da 2017'de AFP'ye verdiği röportajdan görüntüler yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "HİKAYE" DEDİ
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, "Mahkemeler medya yargı polis hepsi bu hikayeye sadık kaldılar" dedi.

Skandal açıklamalarına devam eden Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven, "Medyanın ele geçirilmesi, HSYK sisteminin değiştirilmesi Erdoğan'ın rejim değişikliğine ses çıkartabilecek 2 gücü yok etmesi içindi." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ HAKARET
FETÖ'cülerin kullandığı Kılıçdaroğlu kısmında CHP Genel Başkanı, "Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da darbe yaptılar. Şuan Türkiye bir darbe süreci içinde." ifadelerine yer verdi.

BELGESELİ HAZIRLAYAN KILIÇDAROĞLU'NA KOLTUĞU HAZIRLAYAN KİŞİ
Belgeseli hazırlatan Cevheri Güven de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakından tanıdığı bir isim. FETÖ'cü Güven, Deniz Baykal'ın kasetini servis eden isim. Baykal'a yapılan o kumpas sonrası CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmuştu.

FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini kullandı FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NUN HAKARETLERİNİ KULLANDI
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