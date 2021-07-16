Son dakika: Sabah yazarı Melih Altınok: FETÖ’cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!

Her fırsatta 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin FETÖ'cü hainlere karşı duruşunu "tiyatro" diyerek küçümseyen ve o gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler de kullandı. Firari FETÖ'cüler, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde de hazırladıkları "Orkoz" isimli belgeselde Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında AFP'ye verdiği röportaja da yer verdi. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, skandalı bugünkü köşe yazısına taşıdı.

İşte Altınok'un "Kimse kusura bakmasın, FETÖ'cülerin 15 Temmuz belgeselinin yıldızı Kemal Bey!" başlıklı yazısı:

FETÖ'cüler 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde bir propaganda belgeseli yayınladılar.

İçinde o geceye dair sosyal medyada yayılan yalanlar dışında bilmediğiniz bir şey yok. Sığındıkları ABD'de ve AB ülkelerinde ellerini güçlendirmek için nafile çırpınışlar...

Mikrofon uzatılanlar da yalnızca darbe sonrası yurt dışına kaçanlar değil...

Prodüksiyonda işin "siyasi ayağı" da unutulmamış... Propaganda filminde onlara da rol verilmiş.

Biri, CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, "Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, CIA'ya bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" dediği zat.

Yapacağı hiçbir şey artık bizi şaşırtmaz