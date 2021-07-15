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FETÖ'cüler 15 Temmuz belgeselinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretlerine yer verdi!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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FETÖ'cüler 15 Temmuz belgeselinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretlerine yer verdi!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi için "tiyatro" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu örgüt tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Kara gecede kaçan ilk isim olan Kılıçdaroğlu'nun 2017'de AFP'ye yaptığı açıklamaya FETÖ'nün hazırladığı 15 Temmuz belgeselinde yer verildi. FETÖ'cülerle birlik olarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diktatör. 20 Temmuz bir darbedir" şeklinde konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, binlerce kişi ise gazi oldu. Bold MedyaYoutube üzerinden firari FETÖ'cüler üzerine bir 15 Temmuz belgeseli hazırladı. Orkoz adı verilen 15 Temmuz belgeselinde konuşan isimler dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NU O GETİRDİ

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kirli kasetini servis eden firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer veridli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven söz konusu belgeselde skandal açıklamalarda bulundu.

DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "HİKAYE" DEDİ

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, "Mahkemeler medya yargı polis hepsi bu hikayeye sadık kaldılar" dedi.

Skandal açıklamalarına devam eden Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven, "Medyanın ele geçirilmesi, HSYK sisteminin değiştirilmesi Erdoğan'ın rejim değişikliğine ses çıkartabilecek 2 gücü yok etmesi içindi." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ HAKARET

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki hakaretleri FETÖ'cülerle birlikte aynı belgeselde yer aldı.

FETÖ'cülerin algı çalışmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da darbe yaptılar. Şuan Türkiye bir darbe süreci içinde." ifadelerine yer vermişti

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