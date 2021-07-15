FETÖ'cüler 15 Temmuz belgeselinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretlerine yer verdi!
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimi için "tiyatro" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu örgüt tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Kara gecede kaçan ilk isim olan Kılıçdaroğlu'nun 2017'de AFP'ye yaptığı açıklamaya FETÖ'nün hazırladığı 15 Temmuz belgeselinde yer verildi. FETÖ'cülerle birlik olarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diktatör. 20 Temmuz bir darbedir" şeklinde konuştu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, binlerce kişi ise gazi oldu. Bold MedyaYoutube üzerinden firari FETÖ'cüler üzerine bir 15 Temmuz belgeseli hazırladı. Orkoz adı verilen 15 Temmuz belgeselinde konuşan isimler dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NU O GETİRDİ
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kirli kasetini servis eden firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer veridli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve firari FETÖ'cü Cevheri Güven söz konusu belgeselde skandal açıklamalarda bulundu.
DARBE GİRİŞİMİ İÇİN "HİKAYE" DEDİ
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, "Mahkemeler medya yargı polis hepsi bu hikayeye sadık kaldılar" dedi.
Skandal açıklamalarına devam eden Nokta dergisi genel yayın yönetmeni Cevheri Güven, "Medyanın ele geçirilmesi, HSYK sisteminin değiştirilmesi Erdoğan'ın rejim değişikliğine ses çıkartabilecek 2 gücü yok etmesi içindi." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ HAKARET
CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki hakaretleri FETÖ'cülerle birlikte aynı belgeselde yer aldı.
FETÖ'cülerin algı çalışmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbecilerin kariyeri mi olur? 20 Temmuz'da darbe yaptılar. Şuan Türkiye bir darbe süreci içinde." ifadelerine yer vermişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Bugün sela okunacak mı? 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi!
- Bayram tatili hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün oldu?
- 15 Temmuz resimli mesajları 2021: Duygusal, en içten kısa ve öz 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...
- 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- 15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...
- Memur maaşları ne zaman, saat kaçta yatar? Memur maaşları bugün yatacak mı?
- Emekli sandığı maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak mı? Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne kadar?
- Yarın ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metrobüs, vapur, İETT, marmaray ve tramvay bedava mı?
- 15 Temmuz resimli anlamlı mesajlar ve görseller! En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri