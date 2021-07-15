FETÖ'cüler 15 Temmuz belgeselinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakaretlerine yer verdi!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, binlerce kişi ise gazi oldu. Bold MedyaYoutube üzerinden firari FETÖ'cüler üzerine bir 15 Temmuz belgeseli hazırladı. Orkoz adı verilen 15 Temmuz belgeselinde konuşan isimler dikkat çekti.