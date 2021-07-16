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Son dakika: Taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: Taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunması üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan cezalandırma atışları sonucunda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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