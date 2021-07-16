Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için 81 ile 3 genelge

"TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME PLANI" KONULU GENELGE

Valiliklere gönderilen "Trafik Kazalarını Önleme Planı" konulu genelgeye göre, emniyet/jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekilde, vali ya da görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında polis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından 180 günlük "Trafik Kazalarını Önleme Planı" hazırlanacak. Planlarla, "aşırı hızla mücadele", "emniyet kemeri ve kask kullanımı", "yaya önceliği", "motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı" ve "cep telefonu kullanımı" gibi konularda il sınırları içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak trafik güvenliğinin artırılması hedeflenecek.

Bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemi karşılaştırılarak trafik kazalarına sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle meydana gelen kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları gibi bilgilere dayalı analizler yapılacak.