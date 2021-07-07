Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

İstanbul'a yapılması planlanan dev projelere engel olup yerine hiçbir hizmet sunmayan Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan drama seyirci kalmaya devam ediyor. Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gün önce meydana gelen balık ölümlerinin ardından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen martılar gölün kıyısına vururken, belediye ekipleri ölü martıları temizledi. Kıyıda uçamayarak bekleyen bazı martıların da adeta can çekiştiği görüldü.