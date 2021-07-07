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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

İstanbul'a yapılması planlanan dev projelere engel olup yerine hiçbir hizmet sunmayan Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan drama seyirci kalmaya devam ediyor. Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gün önce meydana gelen balık ölümlerinin ardından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen martılar gölün kıyısına vururken, belediye ekipleri ölü martıları temizledi. Kıyıda uçamayarak bekleyen bazı martıların da adeta can çekiştiği görüldü.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 11:56
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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya bürünmüştü. Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar belediye ekiplerince temizlenirken, etrafa kötü koku yayılmaya devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen onlarca martı kıyıya vurdu.

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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü.

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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

Adeta can çekişen martılar da belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.

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Küçükçekmece Gölü’nde büyük dram! CHP'li İBB kılını bile kıpırdatmıyor! Balıklardan sonra şimdi de martı ölümleri başladı

BAKIRKÖY SAHİLİNDE DE MARTILAR ÖLMEYE BAŞLADI
Bakırköy sahil şeridinin bazı bölgelerinde birçok martıların ölmesi dikkat çekti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden ölümlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.