Son dakika: Sağanak Şile'yi vurdu CHP'li İBB seyretti
İstanbul Şile’de yaşanan taşkın nedeniyle Dere ve Yüksel sokaktaki bazı ev ve binaları su bastı. Şile Belediyesi’nin yardım talebine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yanıt vermedi.
İstanbul Şile'de metrekareye 50 kilo yağış görüldü. Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını su altında bıraktı. Mahalledeki bazı ev ve inşaat halindeki binalarda su baskını oluştu.
İBB YANIT VERMEDİ
Şile Belediyesi ekipleri şiddetli yağış uyarısı sonrasında, İBB'den sorumluluk alanlarında bulunan alanlarda çalışma yapmasını istedi. Ancak İBB bu talebe yanıt vermedi.
Yağmur öncesinde İBB'nin sorumluluğunda olmasına rağmen Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla derelerde rehabilitasyon çalışmaları yaptı. Dere ağızlarını genişletti, kanalizasyon, tıkalı bulunan mazgalları ve yağmur suyu hatlarını temizledi.
Şile Belediyesi ekipleri ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tam kadro sahada çalışmalara katıldı. İSKİ ise az sayıda ekip ve teçhizatla taşkına müdahale etmekle yetindi.
Havadan çekilen görüntülerde de Şile'nin suya gömüldüğü ve çalışmaları kısıtlı imkânlara rağmen ilçe belediye ekiplerinin yaptığı görüldü.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korkuttu. Tuz Gölü'ne yakın mahallelerde korku dolu anlar yaşandı. Herhangi bir hasar yok.
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