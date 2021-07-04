Son dakika: Sağanak Şile'yi vurdu CHP'li İBB seyretti

İstanbul Şile'de metrekareye 50 kilo yağış görüldü. Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını su altında bıraktı. Mahalledeki bazı ev ve inşaat halindeki binalarda su baskını oluştu.