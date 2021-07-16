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Bursa'da 2 arkadaş bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Bursa'da 2 arkadaş bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa Kestel'de 2 arkadaş daha bilinmeyen bir nedenden bıçaklandılar. İki arkadaş bıçaklandıkları yerden bir kafeye gidip yardım talep ettiler. Biri hayatını kaybederken, öteki de yaralandı.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mehmet A. ile arkadaşı bıçakla yaralanmış halde bir kafenin önüne gitti. Kanlar içinde kafenin önünde yere yığıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ağır yaralı olarak arkadaşının ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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