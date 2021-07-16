Bursa'da 2 arkadaş bıçaklandı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mehmet A. ile arkadaşı bıçakla yaralanmış halde bir kafenin önüne gitti. Kanlar içinde kafenin önünde yere yığıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ağır yaralı olarak arkadaşının ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi.