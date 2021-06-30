30 Haziran 2021, Çarşamba
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Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç. ile otururken bir anda saldıran gözü dönmüş koca T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olaydan sonra kaçmaya çalışan T.Ç.'nin, kafeteryanın sahibi ve müşteriler tarafından yakalanıp, dövüldüğü görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İ.Ç., yaklaşık 1,5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Ç. ile ikinci evliliğini yaptı.

Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

4 ay önce bir kız çocuğu olan İ.Ç., evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 22 Mayıs'ta boşanma davası açtı.

Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

T.Ç., dün boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İ.Ç.'yi kafeteryada buluşmaya çağırdı.

Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Beraberinde 4 aylık kızı ile 28 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryaya giden İ.Ç. ile T.Ç. arasında tartışma çıktı.

Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan T.Ç., masada bulunan su bardağını İ.Ç.'nin başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti.

Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti.

Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İ. Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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