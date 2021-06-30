Meyve bıçaklı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve kadın arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti.

Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İ. Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.