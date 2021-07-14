Rambo bıçaklı saldırgan kuyumcuda dehşet saçtı! İş yeri sahibi boğuşma anlarını anlattı

Şahsın su isteğini geri çevirmeyen kuyumcu Hüseyin Doğan, su doldurmak için arka bölüme girdi. Bu sırada arkasını dönen Doğan, şahsın elinde 'rambo' bıçağı olduğunu gördü.

500 METRE SONRA YAKALANDI

Doğan, elinde bıçak olan şüphelinin üzerine atladı. F. D.'nin elindeki bıçağı aldığı sırada Doğan elinden yaralandı. Şüpheli şahıs, kuyumcunun bankaya giden oğlunun olay yerine dönmesi ile panikleyerek kaçtı. Motosikletine atlayan kuyumcunun oğlu, şüpheliyi 500 metre ileride yakalayarak polislere teslim etti. Yaralı kuyumcu ise 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları delil çalışmasının ardından çalışanların ifadesine başvurdu. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

"TATBİKAT YAPMIŞ"

Olay sonrası hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına geçen kuyumcu Hüseyin Doğan, o anları anlattı.