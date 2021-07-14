Rambo bıçaklı saldırgan kuyumcuda dehşet saçtı! İş yeri sahibi boğuşma anlarını anlattı
Antalya'da bir kuyumcuya giren saldırgan elindeki rambo bıçağıyla dehşet saçtı. 'Rambo bıçaklı saldırganın elinden bıçağı alırken yaralanan kuyumcu Hüseyin Doğan, yaşadıklarını anlattı. Doğan, ''Altın satacağım diye bir gün öncesi gelmişti. Bugün önce su istedi, arkamı döndüğümde 'rambo' bıçağını çıkarmıştı. Üstüne atlayıp bıçağı elinden alırken yaralandım. Bir gün öncesi gelip tatbikat yapmış" ifadelerini kullandı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuyumcuya dün gelen F.D., yarım altınları olduğunu ve satmak istediğini söyledi.
Bir süre iş yerinde oyalanan şahsa 27 yıllık kuyumcu Hüseyin Doğan tarafından soda ikram edildi.
Sodayı içen şahıs iş yerinden yarın geleceğini belirterek ayrıldı. F.D., bugün yine kuyumcuya gelerek önce keşif yaptı. Doğan'ın oğlunun bankaya gitmesini fırsat bilen şahıs, dükkan içerisine girip yorgun olduğunu belirtip su içmek istediğini söyledi.
Şahsın su isteğini geri çevirmeyen kuyumcu Hüseyin Doğan, su doldurmak için arka bölüme girdi. Bu sırada arkasını dönen Doğan, şahsın elinde 'rambo' bıçağı olduğunu gördü.
500 METRE SONRA YAKALANDI
Doğan, elinde bıçak olan şüphelinin üzerine atladı. F. D.'nin elindeki bıçağı aldığı sırada Doğan elinden yaralandı. Şüpheli şahıs, kuyumcunun bankaya giden oğlunun olay yerine dönmesi ile panikleyerek kaçtı. Motosikletine atlayan kuyumcunun oğlu, şüpheliyi 500 metre ileride yakalayarak polislere teslim etti. Yaralı kuyumcu ise 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları delil çalışmasının ardından çalışanların ifadesine başvurdu. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.
"TATBİKAT YAPMIŞ"
Olay sonrası hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına geçen kuyumcu Hüseyin Doğan, o anları anlattı.
Doğan, "Bir gün öncesi gelip, 'yarım altınlarım var, getireyim' diyerek gitmişti. Tatbikat yapmış. Bugün geldiğinde, 'Altınlarımı satmaya geldim. İlk önce bana su ver, ondan sonra alışveriş yapalım' dedi. Su vermeye gittim, o sıra rambo bıçağını çıkarmış. Görünce direk bıçağın üzerine atladım. Bıçağı alayım derken, keskin yeri elimi kesti. 5 dakika boyunca boğuşmaca oldu. Elinden bıçağı aldım, sonra kaçtı gitti. O sıra tam çıkarken oğlum geldi. Altında motoruyla takip etti, sokağın sonunda yakalayıp polislere haber verdi. Niyeti kötüymüş, alıştırma yapıyormuş. Buraya gelen neye gelir? Bizde para var, başka bir şey yok" dedi.
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