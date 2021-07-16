FETÖ'cülerin saklanacak yerleri kalmadı! 15 Temmuz direnişi dünyaya örnek oldu
Son dakika haberine göre: FETÖ’nün hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki Türkler şehitleri andı. Her ne kadar yabancı devletlerin koruması altına sığınsalar da Türk halkı, hainlere dünyanın dört bir yanında göz açtırmamaya devam ediyor.
Devlet kurumları da yabancı muhataplarla gerçekleştirilen her düzeydeki görüşmede FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için ciddi tehdit teşkil ettiğini vurguluyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla da anma etkinlikleri düzenlendi.
DARBECİLERİ PROTESTO
JAPONYA: Nagoya kentindeki FETÖ'ye ait Enishi International School önünde protesto gösterisi düzenlendi. Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, terör örgütünü protesto etti.
KKTC: Anma töreni düzenlendi. Şehitler için dualar edildi.
LÜBNAN: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, darbe girişimine direnen şehitler dualarla anıldı. Türkiye'nin Nur Sultan, Bakü ve Tiflis Büyükelçilikleri'ndeki törenlere ilgi yoğun oldu.
PAKİSTAN: TİKA, şehitler anısına 500 fidan dikti.
SUDAN: 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu tören Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.
TÜRKLER GÜÇLENECEK
RUSYA: Başkent Moskova'da anma töreni düzenlendi. Rusya Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavid Aliyev, Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayarak, "Türkiye güçlendikçe biz de güçleneceğiz. Dünyanın her yerinde yaşayan Türkler daha da güçlü olacak" dedi.
BELÇİKA: 15 Temmuz fotoğraf sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşları, bulundukları ülkelerde farklı dillerde "Demokrasinin Zaferi" başlıklı gazete ilanı yayınladı.
15 TEMMUZ TIMES MEYDANI'NDA ANLATILDI
ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. Türk bayrağının yansıtıldığı led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.
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