15 Temmuz milletin direniş ve diriliş destanı! Saat saat neler yaşandı?

Bu çağrı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da karşılık buluyor, binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın ediyordu. FETÖ'cü hainlerin hesaba katmadığı bir şey vardı o da halkın kararlı direnişiydi. FETÖ'cü hainler milletin kanalı A Haber'i susturmaya çalışsalar da, A Haber ekipleri canlı yayınlarla, milletin direniş destanını ekrana taşıyordu.