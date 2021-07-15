15 Temmuz milletin direniş ve diriliş destanı! Saat saat neler yaşandı?
15 temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Peki FETÖ darbe girişimini nasıl planlamıştı? O karanlık gecede neler yaşandı? Milletin bağımsızlık destanı nasıl yazıldı? Tüm bu soruların yanıtını A Haber ekiplerinden Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde göreceğiz. İşte o gece yaşananlar…
Takvimler 15 temmuz 2016'yı gösterdiğinde, Anadolu'da temmuz sıcağına rağmen, aynı böyle puslu bir hava hakimdi. Müslüman mintanı giyen şeytanlar, asker üniforması giyen FETÖ'cü hainler, kapalı kapılar ardında yurdun dört bir yanını işgale hazırlanıyordu.
Şüphesiz en önemli il ülkenin yönetim merkezinin bulunduğu Ankara'ydı, kritik noktalar alınmadan darbe girişimi başarıya ulaşamazdı. Atlantik ötesinden alınan talimatlarla planlar yapılıyor, darbenin başarıya ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyordu.
Saat 22 :00'da İstanbul'da stratejik bölgeleri hedef alan darbeci hainler ,önce şehrin iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini tek taraflı trafiğe kapatıyordu. Sosyal medyadan, Ankara ve İstanbul başta olmak bazı şehirlerde patlama ve silah sesleri duyulduğu haberleri yayılıyordu. Başken'teki mücadele ise çetin mi çetin olacaktı.
Hainlerin kullandığı F-16'lar saat 22:00 itibariyle kritik noktalarda alçak uçuş yapmaya başlıyordu. Saat 22.45 itibarıyla Çankaya Köşkü üzerinde uçan dronlara uzun namlulu silahlarla ateş ediliyordu. Çok geçmeden bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine helikopterle saldırı düzenlendi.
Saat 22:45 gösterdiğinde hainler gölbaşı özel polis harekat merkezini bombalıyordu. O hain saldırıda 51 kişi şehadet şerbetini içecekti. Saat 23:02'yi gösterdiğinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına bağlanarak olayları "Kalkışma" diye nitelendirirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da halkı meydanlara davet ediyordu.
Bu çağrı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da karşılık buluyor, binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın ediyordu. FETÖ'cü hainlerin hesaba katmadığı bir şey vardı o da halkın kararlı direnişiydi. FETÖ'cü hainler milletin kanalı A Haber'i susturmaya çalışsalar da, A Haber ekipleri canlı yayınlarla, milletin direniş destanını ekrana taşıyordu.
O dakikalarda FETÖ'cülerin hedefinde bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanlığı vardı. Saat 24'ü gösterdiğinde ise TRT Genel Müdürlüğü binası basılıyor ve ihanet bildirisi okunuyordu. Saat:24:02'yi gösterdiğinde MİT binası helikopterden açılan ateşle taranıyordu.
Saat gece 01:00 'i gösterdiğinde bu kez Türksat'a askeri helikopterlerle saldırıyorlardı. Direniş de hainlik de sürüyordu. Saatler gece 01.00'ı gösterdiğinde Türksat'la eş zamanlı saldırının adresi bu kez Külliye'ydi. Süper kobra helikopterler ağır makineli silahlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saldırıyordu.
Saat 02.15 sularında Gölbaşı'nda Özel Kuvvetler karargâhında milletin kaderini değiştiren o gelişme yaşanıyordu. FETÖ'cü hainlerden tuğgeneral Semih Terzi ,karargâhtan içeri girdiğinde, astsubay başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülüyordu. Dakikalar içerisinde FETÖ'cü hainler de Ömer Halisdemir'i şehit edecekti.
FETÖ'cü hainler saat 3'e yaklaşırken, milletin evine Türkiye Büyük Millet Meclisine bomba yağdırdı. Saat:03:20'de İstanbul havalimanına inen Başkan Erdoğan binlerce vatandaş tarafından karşılanıyordu. Saat 3:45'te Akıncı Üssünden kalkan savaş uçakları, 51 yıldır hizmet veren İl Emniyet Müdürlüğü Binası'na bomba yağdırıyordu. Emniyet tam anlamıyla harabeye dönüyordu.
Hainler Emniyet'ten sonra bu kez de jandarmayı hedef alıyor. F-16'lar Jandarma Genel Komutanlığı'nı vuruyordu. Saat sabah 06:19 sularında F-16'lar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünü bombalıyor 15 kişi o noktada şehit oluyordu. Darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde de hareketli dakikalar yaşanıyordu. Halk hainlerin helikopter ve uçakları havalandırmaması İçin pistte yangın çıkaracaktı. Direnişte 5 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.
Saat sabah 6:40'da gün ağarmaya başladığında, milletin direnişi karşısında darbenin başarısız olacağını anlayan hainler ya firar ediyor ya da teslim alınıyordu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Özel Harekat polislerince ele geçirildi, karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale getirildi. Saat 9.40'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.
Saat 12.15'te Başbakan Binali yıldırım, yanına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı da alarak, Çankaya Köşkü'nde basının karşısına çıkıyor ve darbe girişiminin başarısız olduğunu açıklıyordu. Türkiye 15 Temmuz'da 251 şehit verdi. Ancak FETÖ'cü hainlere ve onu kullanan emperyalistlere de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ders verdi.
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