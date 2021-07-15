Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı
Milletin dünya tarihine yazdırdığı 15 Temmuz destanını üzerinden tam 5 yıl geçti. Türkiye şehitlerini anıyor ve demokrasi zaferini kutluyor. O gece Türkiye bölmek isteyenler millet büyük bir tokat indirdi ve darbeler tarihine son verdi. A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Erol Bulut ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç önemli değerlendirmelerde bulundu.
15 Temmuz gazisi Erol Bulut'un açıklamaları:
"Ben o gece bir iş yemeğindeydim. Bize mesaj geldi ve ben hemen AK Parti önüne gittim. Şimdi 15 Temmuz ruhunu sulandırmak için 'Silahlar dağıtıldı' diye bazı dedikodular dönüyor. Bize silah verilmedi o gece silahlar teröristlerdeydi.
O eksilen silahları Yunanistan'da arasınlar. Biz orada teröristlere karşı koyarken onların cesareti bize yetmedi. Zırhlı araçlarla gelmişlerdi ama güçleri yetmedi sonra buradan ben Vatan Caddesi'ne geçtim. Buradan Saraçhane'ye gittim oraya gittiğimde 14 şehit verilmişti.
Hainler beni arkamdan vurdu. O gece polisimizi şehit kurşun sıkanları tedavimden sonra teşhis ettim. Bizim mücadelemiz sonuna kadar sürecek."
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın açıklamaları:
"Ben o geceyi sadece bir darbe olarak görmüyorum. O gece Türkiye işgal edilmek istendi. O gece Türkiye'nin bölünmesi için bir ön adımdı. O gece vatanı koruma için şehadete yürüyenleri rahmetle anıyorum.
O gece topyekün bir millet ayağa kalktı ve direndi. O gece birlik ve beraberlik içerisinde ülkesini savundu. Ben de o gece yaşananlara havalimanında şehit oldum.
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