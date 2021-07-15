Türkiye geçilmez! 15 Temmuz destanının 5. yılı

15 Temmuz gazisi Erol Bulut'un açıklamaları:

"Ben o gece bir iş yemeğindeydim. Bize mesaj geldi ve ben hemen AK Parti önüne gittim. Şimdi 15 Temmuz ruhunu sulandırmak için 'Silahlar dağıtıldı' diye bazı dedikodular dönüyor. Bize silah verilmedi o gece silahlar teröristlerdeydi.

O eksilen silahları Yunanistan'da arasınlar. Biz orada teröristlere karşı koyarken onların cesareti bize yetmedi. Zırhlı araçlarla gelmişlerdi ama güçleri yetmedi sonra buradan ben Vatan Caddesi'ne geçtim. Buradan Saraçhane'ye gittim oraya gittiğimde 14 şehit verilmişti.