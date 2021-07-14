Son dakika: PKK’nın tacizci şeyhi Burhan Dalğali'nin cezası belli oldu! Türkiye günlerce bu rezaleti konuştu
Son dakika haberine göre İstanbul Esenler’de eşleri ile arası kötü olan kadınları hoca kılığıyla taciz eden Burhan Dalğali'nin eli kanlı terör örgütü PKK ile bağının olduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Hoca Burhan Dalğali, 1 yıl 9 ay 20 gün ve bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız olduğunu ve bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğunu belirten mahkeme, cezaları erteledi.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Burhan Dalğali ve avukatı katıldı. Sanık Dalğali savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseden para almadım, karşı taraf bana iftira atmaktadır. Bu olay nedeniyle ben mağdur oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
İKİ SUÇTAN CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna muhalefet" suçundan sanık Dalğali'yi 4 ay 5 gün hapis cezası ile 500 TL para cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceği kanaati oluştuğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığa, "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve 820 TL adli para cezası verildi. Mahkeme heyeti, aynı gerekçelerle bu cezayı da erteledi.
İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir B.'nin eşi Sema Nur B. ile sorunlar yaşadığı, bir tartışma üzerine de eşine 3 defa 'Boş ol' dediği belirtilerek, "Dini nikah tazelemek" isteyen müştekinin sanık Burhan Dalğali'yi çağırdığı belirtiliyordu. Müştekilerin evine giden sanığın, "Böyle nikah düşmez. Siz tövbe edin. Sizin nikahınız düşmedi." dediği anlatılan iddianamede, sanığın nasihat ve telkinleri karşılığında müştekilerin her birinden 1600 lira, toplamda 3 bin 200 lira aldığı kaydediliyordu.
Sanık Dalğali'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı odanız var mı? Eşinle baş başa görüşmemiz lazım." dediği ifade edilen iddianamede, müştekilerin ayrı odalarının olmadığını söylemesi üzerine sanık Dalğali'nin çiftin evinden ayrıldığı aktarılıyordu. Dalğali'nin çevresindekilerin kendisine itibar edilmesi için birtakım dini kisveleri kullandığı belirtilen iddianamede, sanık hakkında 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanuna muhalefet' suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
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