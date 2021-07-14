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Son dakika:  AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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Son dakika:  AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan liderliğinde Ankara'daki parti genel merkez binasında basına kapalı olarak saat 16.30'da başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.30'da başladı.

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