Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksızlığa büyük ödül! Sporu Kenan Nuhut'a emanet ettiler

HEDİYE İSTEMEDİM DEME!

-K.NUHUT: Pazartesi günü çağırtıyorum seni. Bütün kızlar da geliyor. Derya'yı, Nurcan'ı da çağırttırıyorum. O saati iade edeceğim.

-MASÖR E: Evet öyle yaparsan senin için daha iyi olur. 'Bunlar çok ağır hediye' demedim mi. 'Saat alacaklar' dedim. Broş mroş, üç milyarlık bir şey ayarlamışlar. 'Şu anda paraları yok kızların' dedim. 'Ama şimdi paraları yok, ödüllerini aldıktan sonra alacaklar' dedim. Hatta kızlar saati kutuya sardırmışlar, satın aldıkları kişi de 'Bir bardak da soğuk su ister misiniz' demiş.

-K.NUHUT: Öyle bir laf edemezler. Niye desin ki.

-MASÖR E: Hediye istemedim deme…. Kızlar bana 'E. abla fiyatı 15 milyar da olsa alacağız' dediler.

-K.NUHUT: Ben istemedim demiyorum.

-MASÖR E: Saati sen istedin.