15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!

15 Temmuz resmi tatil mi? Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz akşamı devletin silahlarını millete doğrultmasının üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu günün resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz'un Kurban Bayramı tarihiyle yakın olması nedeniyle tatil planları yapan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte haberin detayları...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan kararla resmi tatil olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.