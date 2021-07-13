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CHP'de 'adayımız Kılıçdaroğlu' tartışması! Kuşoğlu iddiası partiyi karıştı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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CHP'de 'adayımız Kılıçdaroğlu' tartışması! Kuşoğlu iddiası partiyi karıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesi ile başlayan tartışma sürüyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın ''Kuşoğlu istifayı düşündü'' iddiasına partiden yalanlama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak ise ''genel başkanın sözünün üstüne söz olmaz'' diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

"Genel başkanın sözünün üstüne söz olmaz" dedi. Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etitği açıklaması ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Siyaset Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini konuşuyor. Kılıçdaroğlu, yardımcısının sözlerine ''zamansız'' diyerek tartışmaya son noktayı koymak istese de CHP'li Barış Yarkadaş'ın ''Kuşoğlu istifayı düşündü'' iddiası kulisleri hareketlendirdi. CHP kaynaklarından iddiaya yalanlama geldi.

Konu, MYK sonrası konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündemindeydi. ''Genel başkanımız gerekeni söyledi'' dedi.

Öztrak adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş'a Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak'' açıklamasını hatırlattı. Adaylık beklentilerine şimdilik kapıyı kapattı.

İzmir Büyükşerhir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in HDP'ye dostluk mesajları verdiği miting de soruldu Öztrak'a. CHP Sözcüsü, belediye başkanına sahip çıktı.

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