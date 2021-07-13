CHP'de 'adayımız Kılıçdaroğlu' tartışması! Kuşoğlu iddiası partiyi karıştı

"Genel başkanın sözünün üstüne söz olmaz" dedi. Bülent Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etitği açıklaması ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Siyaset Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini konuşuyor. Kılıçdaroğlu, yardımcısının sözlerine ''zamansız'' diyerek tartışmaya son noktayı koymak istese de CHP'li Barış Yarkadaş'ın ''Kuşoğlu istifayı düşündü'' iddiası kulisleri hareketlendirdi. CHP kaynaklarından iddiaya yalanlama geldi.