Adana'da CHP rezaleti! Faik Öztrak'ın temelini attığı projenin üstü toprakla kapatıldı

GÖSTERMELİK BETON

CHP'li yöneticilerin öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklar örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekti. Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmediğini bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadığını iddia etti. Sarıçam halkı, 10 cm'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını ileri sürdü.