Başkan Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a tarihi ziyaret! Dünya burada verilecek mesajlara kilitlendi
Başkan Erdoğan, Kırbıs Barış Harekatı yıldönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs'a gidecek. Dünya, Başkan Erdoğan'ın burada yapacğı açıklamaya kilitlendi. Yunan medyasında atılan manşetler, Güney Kıbrıs'ın büyük bir panik içinde olduğunu gözler önüne serdi. İngiliz medyası ise Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'tan dünyaya vereceği mesajların önemine dikkat çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın 'üç sürpriz' açıklama yapabileceğini belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor.
Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.
'ÜÇ SÜRPRİZ'
İngiliz yayın kuruluşu BBC, üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.
KALICI ÜS İDDİASI
Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR
Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.
YUNAN MEDYASINDA PANİK MANŞETLERİ
20 Temmuz kutlamalarını "Rumlar için kara bir gün" olarak servis eden gazeteler, provokatif mesajlar verdi. Ziyareti, "Erdoğan büyük haberler vermeye hazırlanıyor" açısıyla gündeme taşıyan Yunan medyası, yaşanılan panik havasını da gözler önüne serdi.
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