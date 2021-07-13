Son dakika: Muhalefetin iddialarına tokat gibi cevap! 15 Temmuz’da 1.500’er lira destek verilecek





DÜZENLİ OLARAK ÖDENİYOR

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine vakıf tarafından Nisan 2020'den beri aylık düzenli ödeme yapıldığı bilgisini veren Gürs, şunları anlattı: "Bugüne kadar 56 milyon 919 bin 100 TL ödeme gerçekleştirildi. Kasım 2020 itibariyle Beşiktaş patlamasında vefat eden ve malül sayılanlar için de ödeme yapmaya başladık. Şimdiye kadar 1 milyon 113 bin TL ödedik. Nisan 2021 itibariyle şehit yakınları ve gazilerimize yapılan ödeme miktarı aylık 1.500 TL oldu, dini bayramlarda 1.100 TL ödüyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla da 1.500 TL ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Bugün itibarıyla toplam 58 milyon 32 bin 100 TL ödeme yaptık."