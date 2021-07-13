Konutta satış patlaması! 2'ye katladı

YASAKSIZ HAFTA SONU ETKİSİ

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Mayıs 2021'deki 59 bin adetlik satışın iki katından daha fazla olan bu seviyenin gerçekleşmesinde hafta sonu pandemi yasaklarının gevşetilmesinin payı oldukça büyük. Yabancı satışlarındaki olumlu trendin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz.Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın için hesap vakti! Bugün ilk kez çıkacak...Son dakika haberi | 1.4 milyon ihtiyaç sahibine müjde! Temmuz ayında zamlandı...Muhalefetin iddialarına tokat gibi cevap! 15 Temmuz'da 1.500'er lira destek verilecekSert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."Başkan Erdoğan Lefkoşa'da yeşil sahaya çıkıyor. Bu satış rakamları pandemi öncesi ile aynı seviyede gerçekleşmesinin ana nedeni olarak döviz fiyatlarındaki artışı ve Türkiye'nin pandemi ile başarılı mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.