Bir şehidi bir de gazisi var! Acılı babadan yüreklere dokunan mesaj

15 Temmuz gecesinin komutanı Ömer Halisdemir'di. Askerleri de bizim çocuklarımızdı. Şehit ve gaziler o gün Allah tarafından seçilmiş kişilerdi. 15 Temmuz'da bu ülkeye hakkımız geçmişse bu günün anlam ve önemini bilenlere hakkımız anasının ak sütü gibi helal olsun.

Ama bu olaya kontrollü darbe diyenlere, yaşananları itibarsızlaştıranlara asla hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkeye ihanet edenler çocuklarım olsa affetmem. 15 Temmuz'da Onur Ensar Ayanoğlu benim evladımdı, 16 Temmuz'da milletin evladı oldu.