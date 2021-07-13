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Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ ) TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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