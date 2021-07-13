Son dakika: CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Tepki yağıyor: CHP, HDP’ye dönüşüyor
Son dakika haberine göre aralarında HDP'nin de bulunduğu “İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri”, İzmir'in Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Ortak mitinge sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP kendini muhafaza ettiği bir ittifak değil, HDP’leşme ve HDP’ye dönüşme gibi bir süreç yaşıyor." dedi.
İzmir'de içinde HDP'nin de bulunduğu 'İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri', 8 Temmuz Perşembe günü Gündoğdu Meydanı'nda 'Demokrasi için bir nefes' sloganıyla miting düzenledi. Mitinge, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li ilçe belediye başkanları, EYT'liler, CHP il örgütü ve milletvekilleri, Halkevleri, Emek Partisi, TÖP, TİP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu, ÇHD, ÖHD, Alevi Bektaşi Federasyonu, İzmir Kent Konseyi gibi çok sayıda siyasi parti ve kurum katıldı. HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da mitinge katıldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mitingde birer konuşma yaptı.
'DAVANIN SONUCUNU GÖRSÜNLER'
Pervin Buldan, "Gelsinler HDP'ye açtıkları davanın sonucunu burada, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda görsünler. Görsünler ki HDP'nin adliye koridorlarına ve cezaevlerine sığmadığını anlasınlar" diye konuştu.
'CEVABI İZMİR'DE VERİYORUZ'
Mithat Sancar da şunları söyledi: "Gün demokratik cumhuriyeti birlikte kurma günüdür, gün karanlıklarda fısıldaşmanın değil, gün ışığında gür sesle haykırmanın günüdür."
'SONUNA KADAR BERABERİZ'
Tunç Soyer de yaptığı konuşmada "Yola çıkarken çok ses, çok renk, çok nefes demiştik. Hep beraber omuz omuza daha güzel bir memleket kurmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde, sonuna kadar hep beraberiz" dedi.
'CHP'LİLER DE KAYGIYLA İZLİYOR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki mitinge sert tepki gösterdi. Dağ, şunları söyledi: "İzmirliler bu mitinge hiçbir şekilde çoğulcu bir destek vermemiş, bu mitingi hazmedememiştir. CHP kendini muhafaza ettiği bir ittifak değil, HDP'leşme ve HDP'ye dönüşme gibi bir süreç yaşıyor. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın da bu gidişatı kaygılı gözlerle seyrettiklerine şahit oluyoruz."
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından, "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?" ifadelerini kullandı.
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