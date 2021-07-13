Son dakika: CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Tepki yağıyor: CHP, HDP’ye dönüşüyor

İzmir'de içinde HDP'nin de bulunduğu 'İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri', 8 Temmuz Perşembe günü Gündoğdu Meydanı'nda 'Demokrasi için bir nefes' sloganıyla miting düzenledi. Mitinge, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li ilçe belediye başkanları, EYT'liler, CHP il örgütü ve milletvekilleri, Halkevleri, Emek Partisi, TÖP, TİP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu, ÇHD, ÖHD, Alevi Bektaşi Federasyonu, İzmir Kent Konseyi gibi çok sayıda siyasi parti ve kurum katıldı. HDP İzmir il binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da mitinge katıldı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mitingde birer konuşma yaptı.

'DAVANIN SONUCUNU GÖRSÜNLER'

Pervin Buldan, "Gelsinler HDP'ye açtıkları davanın sonucunu burada, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda görsünler. Görsünler ki HDP'nin adliye koridorlarına ve cezaevlerine sığmadığını anlasınlar" diye konuştu.