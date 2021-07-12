Gece yarısı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
12 Temmuz 2021 günü saat 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı gerçekleşen operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma işlemleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
- Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...