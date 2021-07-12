Gece yarısı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.