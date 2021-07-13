Sözcü Gazetesi hafızlık icazet törenini hedef aldı! Skandal habere sert tepki: Vicdanlarda mahkum olacaklar

Yıllardır aynı mekânda aynı düzenle yapılan törende (Örnek olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait tören resimleri ekte sunuldu), kurs hocaları için konulan divan tarzındaki az sayıda oturma yerinde, bu yıl bir devlet büyüğümüzün de oturmasını "özel koltuk" şeklinde yorumlayan anlayışı kınıyoruz.

Bir Kur'an ziyafeti şeklinde geçen törene katılan çok sayıdaki cemaatin büyük bir huşu ve memnuniyetle izledikleri bu icazet merasiminde tepki çeken herhangi bir şey olmamıştır. Dolayısıyla haberde yer alan "tepki çekti" ifadesi, haberi yapan kişilerin zihniyetlerindeki tepki olmalıdır.

Bu açıklama düzeldilmediği sürece hayatlarının henüz başlangıcında olan o küçücük çocukların, onların ailelerinin ve Kur'an'a saygı duyan bütün vatandaşlarımızın, vicdanlarında onları mahkum etmekten kurtarmacaktır.

Saygılarımla.

Enver Beşinci

Kemal Efendi Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı