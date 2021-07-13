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Sözcü Gazetesi hafızlık icazet törenini hedef aldı! Skandal habere sert tepki: Vicdanlarda mahkum olacaklar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Sözcü Gazetesi hafızlık icazet törenini hedef aldı! Skandal habere sert tepki: Vicdanlarda mahkum olacaklar

Türkiye'nin her kazanımı ve toplumun kırmızı çizgileriyle kavgası olan Sözcü Gazetesi, hafızlık icazet törenini hedef gösterdi. Gazete "Cami içinde protokol koltuğu" başlığıyla yayınladığı haberinde tamamen algı operasyonu yaparak, hafızlık törenini ve orada bulunanları değersizleştirmek için yine skandal ifadelere başvurdu.

Konuya ilişkin Sözcü Gazetesi'nin yaptığı baştan sona karalama haberine yönelik flaş bir açıklama geldi. Kemal Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Beşinci açıklamasında bu sözlere yer verdi:

"Bazi gazete ve web sitelerinde yer alan "Hafızlık icazetinde protokol koltuğu" başlıklı haberler iyi niyete aykırı ve hakikati yansıtmayan amaçlı yayınlardır.

Hafızlığını tamamlayarak belgelerini almak üzere orada bulunan, ilerisi için ümit ve sevinçle dolu pırıl pırıl 29 çocuğumuzun bu mutlu anlarını görmezden gelerek, törenin asıl amacıyla ilgili hiçbir söz etmeksizin sadece oradaki oturma düzenini protokol düzeni olarak gösterip değersizleştirme yoluna gitmenin hangi anlayışa hizmet ettiğini doğrusu anlamak zor.

Yıllardır aynı mekânda aynı düzenle yapılan törende (Örnek olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait tören resimleri ekte sunuldu), kurs hocaları için konulan divan tarzındaki az sayıda oturma yerinde, bu yıl bir devlet büyüğümüzün de oturmasını "özel koltuk" şeklinde yorumlayan anlayışı kınıyoruz.

Bir Kur'an ziyafeti şeklinde geçen törene katılan çok sayıdaki cemaatin büyük bir huşu ve memnuniyetle izledikleri bu icazet merasiminde tepki çeken herhangi bir şey olmamıştır. Dolayısıyla haberde yer alan "tepki çekti" ifadesi, haberi yapan kişilerin zihniyetlerindeki tepki olmalıdır.

Bu açıklama düzeldilmediği sürece hayatlarının henüz başlangıcında olan o küçücük çocukların, onların ailelerinin ve Kur'an'a saygı duyan bütün vatandaşlarımızın, vicdanlarında onları mahkum etmekten kurtarmacaktır.

Saygılarımla.

Enver Beşinci
Kemal Efendi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

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