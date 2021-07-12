Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları! Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 11 güne uzatıldı mı?
Kritik Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplandı. Kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt verirken, Bayram öncesinde aşılama konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Otoyol ve köprülerin cuma gece yarısı itibarıyla ücretsiz olacağını açıklamayan Başkan Erdoğan, Niğde-Ankara otoyolunu kullanacak sürücülere de indirim yapılacağını ifade etti. Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya da değinen Erdoğan " Bu ahlaksızlığı ve edepsizliği kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilen ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşti. Kritik toplantı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.
AŞI DAVETİ
Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor. Üretim ve ihracat tarafında bir sıkıntımız yoktu. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Artık meslek liselerini sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile işbaşı eğitimini birleştiriyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yönelik pek çok program uyguluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Kabine toplantımızın ardından yaptığımız konuşmada, ekonomimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi sizinle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar, bu sıkıntıların katbekat üstündedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Diğer alanlarla birlikte ekonomide emin adımlarla ilerliyoruz.
'GÜÇLÜ TÜRKİYE OLACAĞIZ'
Vatandaşlarımızın çektiğimi sıkıntıları telafi etmek için pek çok adımları hayata geçirmiştik. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son 2 asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı önümüzdeki bu imkanları değerlendirme konusunda avantaj sağlıyor. Bugüne kadar pek çok önemli siyasi, sosyal ekonomik son olarak sağlık krizinin üzerinden nasıl başarıyla geldiysek, inşallah ülkemizi de aynı başarıyla hedefine ulaştıracağız. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak, projelerimizi hayata geçirdiğimizde Güçlü Türkiye olacağız.
NİĞDE-ANKARA OTOYOLUNDA İNDİRİM MÜJDESİ
Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.
CUMA GECESİ BAŞLIYOR
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.
Cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır'da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk. Tekstil organize sanayi bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olur da geri kalmışlık batağına saplanmışlıktan başlayıp, detaylıca oradaki milletimizle konuştuk. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, nice ailelere sırtını dönenleri hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, sözde siyasetçilerin aslında hangi silahın tetikçiliğini yaptığını sorduk. Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe ülkemizle birlikte bölgede de huzur havası hakim olmuştur.
DİYARBAKIR ZİYARETİ
Cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır'da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk. Tekstil organize sanayi bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olur da geri kalmışlık batağına saplanmışlıktan başlayıp, detaylıca oradaki milletimizle konuştuk. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, nice ailelere sırtını dönenleri hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, sözde siyasetçilerin aslında hangi silahın tetikçiliğini yaptığını sorduk. Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe ülkemizle birlikte bölgede de huzur havası hakim olmuştur. Yıllarca bölge insanını baskı ve zulüm atında tutan, geri kalmışlığa mahkum eden bu bölücü zihniyet geriledikçe bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor.
'KURBAN BAYRAMININ BİRİNCİ GÜNÜ KKTC'DE OLACAĞIZ'
Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüdür. Hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bu önemli hadiseyi ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı ileteceğiz. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Tüm dünyaya KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuz mesajını vereceğiz. Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir. 3 tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. İnşallah bu süreçte orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız.
Özellikle İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize karşı bir provakasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.
KİLİSE'YE YÖNELİK PROVOKASYON
Özellikle İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize karşı bir provakasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
İLLERE GÖRE VAKALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.
Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.
DÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 261 vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bir günde 222 bin 68 test yapıldı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 242 olarak kayda geçti.
Bakanlığı paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.
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