Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları! Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 11 güne uzatıldı mı?

'KURBAN BAYRAMININ BİRİNCİ GÜNÜ KKTC'DE OLACAĞIZ'



Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüdür. Hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bu önemli hadiseyi ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı ileteceğiz. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Tüm dünyaya KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuz mesajını vereceğiz. Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir. 3 tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. İnşallah bu süreçte orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız.



Özellikle İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize karşı bir provakasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.