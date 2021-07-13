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Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Türkiye'den Irak'a başsağlığı mesajı

Irak'taki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası çok sayıda hasta ve yakını hayatını kaybetti. Türkiye'den yapılan açıklamada "Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Zikar vilayetine bağlı Nasıriye şehrindeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde 12 Temmuz gecesi çıkan yangında çok sayıda hasta ve yakınının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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