Faizsiz konut şirketleri hangileri | Sahada yalnız 6 firma kaldı! Mağdurlar ne yapmalı? Hukukçular yol haritasını çizdi

Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu. BDDK, 7 Nisan'a kadar söz konusu şirketler için başvuru süresi vermiş ve 35 firma intibak için başvurmuştu. Şirketlerle tek tek görüşüp, inceleme yapmıştı. 21 şirketin intibak talebini yeterli şartları karşılayamadığını belirterek reddetti. Şirketlerin tasfiyesine karar verildi. Kurumun açıklamasında, şirketlerin ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği, buralara yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığını belirtildi.