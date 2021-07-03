03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Faizsiz konut şirketleri hangileri | Sahada yalnız 6 firma kaldı! Mağdurlar ne yapmalı? Hukukçular yol haritasını çizdi
Faizsiz konut şirketleri tasfiye hangileridir | Türkiye'de her yıl binlerce kişiyi konut sahibi yapan faizsiz ev edindirme şirketlerinden 29 firma dün tasfiye oldu. Bu alanda hizmet veren sadece 6 şirket kaldı. Binlerce kişi, konuya ilişkin neler yapılmasını gerektiğini merak ediyor. Hukukçular mağdur olan vatandaşlar için yol haritasını çizdi.
Giriş Tarihi: 03.07.2021 07:46
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