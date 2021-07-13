İçişleri Bakanlığından ''kayıp silahlar'' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya üzerinden ''kayıp silahlar'' başlığıyla servis edilen yalan haberlerle ilgili açıklama yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne yaklaşılan günlerde bu tip yalan haberlerin servis edilmesinin manidar olduğu belirtilen açıklamada, ''Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir.'' denildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, ''kayıp silahlar'' başlığıyla servis edilen yalan haberlerle ilgili açıklama yaptı. ''Kayıp silahlar'' yalanı CHP medyasının önde gelen ismi Uğur Dündar tarafından pompalanıyordu.
MAFYA SÖZCÜLÜĞÜ YAPIYORLARDI
Sözcü, Uğur Dündar'ın skandal ifadelerini "Uğur Dündar: 20 tugayı silahlandırabilecek kayıp silah var… Türkiye'nin bir numaralı milli güvenlik sorunudur!" başlığıyla servis etti.
"TEMCİT PİLAVI GİBİ ISITIP ISITIP ÖNE SÜRÜLEN YALAN"
Çatakllı'nın "Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürülen "kayıp silahlar" yalanıyla ilgili yine, yeniden, açıklama" ifadeleriyle paylaştığı metinde "Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Açıklama şu şekilde:
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığı günlerde, neredeyse her yıl olduğu gibi, bazı mahfillerce maksatlı şekilde ortaya atılan mesnetsiz bir iddianın, bu yıl da '20 tugayı donatacak silah kayıp' başlığıyla yeniden servis edildiği görülmektedir. Konuyla ilgili olarak daha önce de açıklama yapılmış olmasına rağmen, toplum nezdinde oluşturulmak istenen birtakım kaygıları gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, aşağıdaki hususların paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir. Konuya ilişkin olarak envanter sayımlarıyla da teyit edilen resmi veriler şu şekildedir: Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı (7) adet MP5 Makineli Tabanca , 15 Temmuz 2016 gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edilmiş, çatışmalarda kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. Yine aynı hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı (3) adet G3 Piyade Tüfeği, (11) adet Kalaşnikof Tüfek, (1) adet MP5 Makineli Tabanca, (1) adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam (16) silah kaybı tespit edilmiş, ayrıca İstanbul'daki olaylar sırasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine kayıtlı (1) MP5 Makineli tabanca kaybolmuştur. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi kaynaklı olarak, İçişleri Bakanlığı bünyesinde başkaca herhangi bir silah kaybı mevcut değildir. Bakanlığımızın 2017 yılı İdari Faaliyet Raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944'ten 2017'nin sonuna kadar ki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu itibarla, detayları yukarıda arz edilenler dışında, İçişleri Bakanlığı envanterinden başka bir silah kaybı yoktur. Kaldı ki, ilgili birimlerimizin personel sayısı dikkate alındığında, söz konusu iddialarda geçen miktarların tutarsızlığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaybolduğu iddia silah sayısı, o günlerdeki tüm Jandarma ve Emniyet personel sayısının yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Devlet ciddiyeti içerisinde böyle bir eksikliğin olamayacağı, elbette ki izaha muhtaç değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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