Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını içeren haritayı son dakika olarak paylaştı

EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER AÇIKLANDI

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

NERELERDE ARTTI?

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.