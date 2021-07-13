Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını içeren haritayı son dakika olarak paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında illere göre haftalık vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de vaka sayılarında son durum ne? Vakalar hangi illerde arttı? Nerelerde azaldı? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında illere göre haftalık vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.
İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI
Adana 9,43
Adıyaman 11,54
Afyon 31,89
Ağrı 193,86
Aksaray 29,08
Amasya 27,42
Ankara 59,1
Antalya 65,02
Ardahan 80,07
Artvin 30,68
Aydın 11,97
Balıkesir 16,77
Bartın 15,08
Batman 49,82
Bayburt 19,53
Bilecik 30,63
Bingöl 45,78
Bitlis 119,09
Bolu 50,51
Burdur 32,95
Bursa 27,95
Çanakkale 17,73
Çankırı 22,35
Çorum 37,73
Denizli 21,71
Diyarbakır 76,82
Düzce 33,36
Edirne 11,04
Elazığ 38,44
Erzincan 35,4
Erzurum 61,98
Eskişehir 68,52
Gaziantep 17,85
Giresun 23,4
Gümüşhane 16,23
Hakkari 80,21
Hatay 6,21
Iğdır 25,83
Isparta 45,2
İstanbul 56,75
İzmir 22,16
Kahramanmaraş 10,79
Karabük 36,94
Karaman 19,61
Kars 36,15
Kastamonu 31,09
Kayseri 53,26
Kırıkkale 65,3
Kırklareli 27,92
Kırşehir 48,14
Kilis 5,6
Kocaeli 34
Konya 40,18
Kütahya 70,23
Malatya 32
Manisa 18,54
Mardin 45,4
Mersin 41,2
Muğla 16,69
Muş 40,62
Nevşehir 36,73
Niğde 37,56
Ordu 50,17
Osmaniye 6,56
Rize 59,82
Sakarya 55,92
Samsun 23,97
Siirt 231,67
Sinop 29,57
Sivas 66,99
Şanlıurfa 20,99
Şırnak 27,15
Tekirdağ 27,75
Tokat 56,03
Trabzon 49,88
Tunceli 10,79
Uşak 20,84
Van 100,41
Yalova 38,04
Yozgat 24,58
Zonguldak 25,03
BAKAN KOCA: AŞI İLE UMUDUMUZ ARTIYOR
Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER AÇIKLANDI
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
NERELERDE ARTTI?
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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