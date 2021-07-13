FETÖ'nün Başkan Erdoğan planı ortaya çıktı! Kara-hava-deniz ekipleri kurmuşlar

"BU TARİHİ KONUŞMAYLA UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİ..."

Ancak saat 00.14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk kanalına cep telefonuyla bağlanarak TSK içerisinde bir grubun darbe girişimine kalkıştığını, buna izin vermeyeceklerini belirtti. Darbe girişimine karşı meydanlara ineceklerini kaydeden Erdoğan, Türk milletini darbe girişimine karşı direnmek üzere meydanlara çağırdı.

Kararda, Anayasa'nın 104. maddesinde düzenlenen, "Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder" kuralının bu tarihi konuşma ile uygulamalı olarak gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: