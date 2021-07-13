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Eski Türkiye'yi anımsatan görüntüler! CHP'li belediye 8 mahallenin suyunu kesti!

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Eski Türkiye'yi anımsatan görüntüler! CHP'li belediye 8 mahallenin suyunu kesti!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam ilçesindeki 8 mahallenin suyunu hiçbir gerekçe göstermeden kesti. Musluktan günlerdir su akmayınca eski Türkiye'yi aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bidonlarla su taşıyarak evinin su ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşlar yaşananlara isyan etti.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin neden olduğu görüntüler eski Türkiye'yi anımsattı.

Büyükşehir belediyesi, su ve kanalizasyon idaresi Sarıçam ilçesindeki 8 mahallenin suyunu hiçbir gerekçe göstermeden kesti.

Binlerce evin bulunduğu bölgede halk bidonlarla su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

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