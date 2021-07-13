CHP’den Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi üyesine çirkin saldırı

Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İddiaya göre CHP'den istifa eden Er, bu ayrılıktan sonra Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi.

CHP'den ayrılıp memleket partisine geçti diye cadde ortasında tekme tokat dövüldü.