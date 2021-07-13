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CHP’den Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi üyesine çirkin saldırı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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CHP’den Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi üyesine çirkin saldırı

CHP’den ayrılıp Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne geçen meclis üyesi Mehmet Er, Mudanya Belediyesi’nde çalışan şahıslar tarafından sokak ortasında darp edildi.

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Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne geçti. İddiaya göre CHP'den istifa eden Er, bu ayrılıktan sonra Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen iki kişi tarafından darp edildi.

CHP'den ayrılıp memleket partisine geçti diye cadde ortasında tekme tokat dövüldü.

ROZETİNİ BİZZAT İNCE TAKTI

Mudanya Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mehmet Er, 18 haziranda Muharrem İnce'nin genel başkan olduğu Memleket Partisi'ne katıldı. Er'e parti rozetini de bizzat Muharrem İnce taktı.

Geçen günlerde eve gitmek için yola çıkan Mehmet Er'in yolu, iki kişi tarafından kesildi. Memleket partisine geçen meclis üyesi, Mudanya Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen şahısların saldırısına uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Memleket partili il ve ilçe yöneticileri yaşanan olayı kınadı. Darp raporu alan Er, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

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