Son dakika: CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Tepki yağıyor: Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ'DAN TUNÇ SOYER'E "HDP'YE DESTEK VERME" TEPKİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin İzmir'de HDP yöneticileriyle birlikte mitinge katıldığını belirterek, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba?" dedi.

"HDP İLE BERABER MİTİNG YAPMAK SİZE YAKIŞIYOR MU?"

Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesini eleştiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu? Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba? Bizim mücadelemiz devam edecek, ne yaparsanız yapın. Biz eser siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."