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Son dakika: CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Tepki yağıyor: Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı

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Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika: CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Tepki yağıyor: Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre aralarında HDP'nin de bulunduğu “İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri”, İzmir'in Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. CHP ve HDP’nin birlikte miting yapmasını sert dille eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!” dedi. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan da bir tepki geldi. Dağ, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba?" eleştirisini yöneltti.

İçinde HDP'nin de bulunduğu "İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri", "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi.

Mitingde, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Siyasiler; CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasını eleştirdi.

İNAN: "İZMİR'DE TERÖRÜN PROPAGANDASINA GÖNÜLLÜ ALET OLAN CHP VAR"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?"

HIZAL: "KANDİL'E SELAM VEREREK SEÇİM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI"
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal: "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!"

TASLAK: "EMEĞİN GÜCÜNÜ FETHİ SEKİN SİZLERE GÖNDERDİ"
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak: "İzmir'de CHP-HDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek."


AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DAĞ'DAN TUNÇ SOYER'E "HDP'YE DESTEK VERME" TEPKİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin İzmir'de HDP yöneticileriyle birlikte mitinge katıldığını belirterek, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba?" dedi.

"HDP İLE BERABER MİTİNG YAPMAK SİZE YAKIŞIYOR MU?"

Buca ilçesinde AK Parti Teşkilat Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesini eleştiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu? Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba? Bizim mücadelemiz devam edecek, ne yaparsanız yapın. Biz eser siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."

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