CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kadına şiddet uygulattı! Sözde aydınlar ve CHP medyasından ses çıkmadı
CHP, son dönemde ortaya çıkan taciz, tecavüz ve ihale kıyağı haberleriyle kendilerine oy veren tabanından ve kamuoyundan büyük tepki görüyor. Yaşanan bu sorunları çözmek yerine üstünü örtme çabasında bulunan CHP yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Parti teşkilatları ve belediye yönetimleri usulsüz işlerine bir yenisi daha ekledi. CHP bu kez bir kadının öldüresiye darbedilmesi olayıyla Türkiye'yi sarstı. CHP'nin Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, hizmet isteyen kadına şiddet uygulattı. Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan Ülfet Dikici, CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz'in adamlarının kendisini, oğlunu ve gelinini darbettirdiğini söyledi. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında, yaşanan bu skandala sessiz kalan başta CHP yandaşı medya ve sözde kadın hakları savunucularına "CHP'liler dövünce kadına şiddet olmuyor mu?" diye sordu.
CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Taciz ve tecavüz skandallarının peş peşe patladığı CHP şimdi de 'hizmet' isteyen vatandaşı dövmeye başladı.
'PARK' BAKIMSIZ DİYEN VATANDAŞI HASTANELİK ETTİLER
Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu.İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine parka gelen Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz yanındakiler tarafından oğlu, geliniyle beraber darbedildiğini iddia eden Ülfet Dikici, yüzü ve gözleri şişmiş mor şekilde şikayette bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı.
İŞTE TEZEL'İN "CHP'LİLER DÖVÜNCE KADINA ŞİDDET OLMUYOR MU" BAŞLIKLI YAZISI
Giresun'un Eynesil İlçesi'nde Ülfet Dikici ve ailesi gittikleri parkın pis olmasından şikayetçi oldular ve zabıtalarla tartışmaya girdiler. Tartışma kavgaya dönüştü!
Dikici, Eynesil'in CHP'li başkanı Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının kendisine ve ailesine saldırdığını iddia etti. Dikici'nin oğluna "Düzgün otur, karşında başkan var" denmiş. Dikici'nin oğlu da "Oturmasını senden mi öğreneceğim?" cevabını vermiş. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, Dikici, oğlu ve gelinine saldırmış.
Feci şekilde dövülen Ülfet Dikici, şimdi Karadeniz'den şikayetçi.
Karadeniz ise şu açıklamayı yaptı: "Ben arkadaşa uyarıda bulununca 'Sana mı soracağım' cevabını verdi. Yanımdaki zabıta arkadaş da 'Beyefendi biraz daha düzgün konuşur musunuz karşınızda belediye başkanı var' dedi. Daha sonra o arkadaş işletme sahibine yumruk attı, biz onları ayırana kadar burada bir arbede yaşandı. O ortamda teyzemiz yoktu... Akrabaları, bu şahsın çok agresif olduğunu ve tamamen provokatif eylemlerde bulunduğunu da bana aktardı. Biz orada kimseyi kavga ettiren değil, kavgaya karışan tarafları uzlaştırmaya, ayırmaya çalışanız."
Klasik savunma; kavgayı ayırmaya çalıştık! Ayırmasalardı ne olurdu acaba? Şu zavallı yaşlı kadının haline bakar mısınız? Bu nasıl bir vahşettir? Karadeniz kavga anında Ülfet Dikici'nin olmadığını, onu görmediğini söylüyor! Ne yani Dikici provokatif eylem yapmak için kendini dövdürttü mü? Hangi insan belediye başkanını suçlamak için kendine bunu yapar? Yoksa Karadeniz kavga esnasında etrafındaki insanları görmeyecek kadar kendinden geçti mi?Hangi nedenle olursa olsun bir kadına böyle dayak atılır mı?
Dikici'nin ifadesine göre kavganın çıkış noktası da parkın pis, bakımsız olması. Yani bir vatandaş eleştiri yapıyor ve karşılığında ailesiyle birlikte feci şekilde dayak yiyor!
Bu dayağa AK Partili bir belediye başkanı karışsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı! Ünlüler olayı kınardı. Kadın hakları dernekleri ve aktivistler Dikici'ye destek için yürüyüş yaparlardı! Ama bunların hiçbiri olmadı! Çünkü dayak yiyen muhalif değil, dayağı attığı iddia edilen ise muhalif!
Bu kutuplaşmış siyasi bakış açısıyla kadına şiddetin önüne geçilir mi?
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