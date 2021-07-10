CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kadına şiddet uygulattı! Sözde aydınlar ve CHP medyasından ses çıkmadı

CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Taciz ve tecavüz skandallarının peş peşe patladığı CHP şimdi de 'hizmet' isteyen vatandaşı dövmeye başladı.

'PARK' BAKIMSIZ DİYEN VATANDAŞI HASTANELİK ETTİLER

Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu.İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine parka gelen Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz yanındakiler tarafından oğlu, geliniyle beraber darbedildiğini iddia eden Ülfet Dikici, yüzü ve gözleri şişmiş mor şekilde şikayette bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı.



İŞTE TEZEL'İN "CHP'LİLER DÖVÜNCE KADINA ŞİDDET OLMUYOR MU" BAŞLIKLI YAZISI

Giresun'un Eynesil İlçesi'nde Ülfet Dikici ve ailesi gittikleri parkın pis olmasından şikayetçi oldular ve zabıtalarla tartışmaya girdiler. Tartışma kavgaya dönüştü!



Dikici, Eynesil'in CHP'li başkanı Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının kendisine ve ailesine saldırdığını iddia etti. Dikici'nin oğluna "Düzgün otur, karşında başkan var" denmiş. Dikici'nin oğlu da "Oturmasını senden mi öğreneceğim?" cevabını vermiş. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, Dikici, oğlu ve gelinine saldırmış.