Mustafa Denizli 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı!

ALTAY'DAN ALDIĞINIZ ÜCRETİ ÇEŞİTLİ VAKIFLARA BAĞIŞLADINIZ. HANGİ VAKIFLAR BUNLAR?

Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışta bulundum. Ben bu ülkede doğdum ve paramı bu ülkeden kazandım. Tabii ki ülkemizi en zorlu koşullarda canı pahasına koruyan askerlerimize ve gazi-şehit ailelerine elimden gelen desteği veririm. Biz onlara çok şey borçluyuz.

Mustafa Bey sadece bu sene değil, daha önceki yıllarda da böyle vakıflara bağışta bulunduğunuzu duyduk... Doğru mu?

Evet. Futbolculuk yıllarımdan beri böyle vakıflara bağışlarda bulunurum. Çok öğrenci de okuttum. Hatta okuttuğum çocukların birçoğu bugün mimar, doktor ve bürokrat oldu. Onların hayatına bir nebze de olsa dokunabilirsem ne mutlu bana.